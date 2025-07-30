Атакували продуктовий склад. Стало відомо, чим росіяни вдарили по Васищевому

Російські війська у середу, 30 липня, вдарили по Васищевому Харківської області двома ракетами до ЗРК С-400. Окупанти влучили у продуктовий склад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергія Болвінова.
"Це були дві ракети до ЗРК С-400 - під ударом Васищеве. Росіяни атакували продуктовий склад, загинув 63-річний чоловік", - повідомив Болвінов.
Також, за його словами, внаслідок обстрілу поранено п'ятеро людей. У них серйозні вибухові травми, контузії та порізи склом.
Троє чоловіків і дві жінки зараз отримують першу допомогу в лікарні. Усі - місцеві, цивільні.
"Через сильну пожежу після удару працювати на місці складно, наразі маємо лише попередні висновки вибухотехніків. Та вже точно зрозуміло: росіяни знову прицільно б’ють по скупченню мирних людей", - зазначив Болвінов.
Фото: наслідки ракетного удару РФ по Васищевому (facebook.com/sergij.bolvinov)
Нагадаємо, вдень 30 липня селище Васищеве Харківського району зазнало удару РФ. Під обстріл потрапило цивільне підприємство, спалахнула сильна пожежа та загинула людина.
За словами глави ОВА Олега Синєгубова, обстріл припав на територію підприємства загальною площею 30 тисяч квадратних метрів.
Вогнем було охоплено складські приміщення площею близько 20 тисяч квадратних метрів, де зберігалися виключно товари цивільного призначення, зокрема харчові продукти. Через легкозаймисті конструкції полум’я поширювалося дуже швидко.
Рятувальники ДСНС локалізували пожежу. Під час гасіння постраждали двоє вогнеборців: один отримав отруєння чадним газом і тепловий удар, другий - опіки.