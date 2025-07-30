Атаковали продуктовый склад. Стало известно, чем россияне ударили по Васищево

Российские войска в среду, 30 июля, ударили по Васищево Харьковской области двумя ракетами к ЗРК С-400. Оккупанты попали в продуктовый склад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергея Болвинова.
"Это были две ракеты к ЗРК С-400 - под ударом Васищево. Россияне атаковали продуктовый склад, погиб 63-летний мужчина", - сообщил Болвинов.
Также, по его словам, в результате обстрела ранены пять человек. У них серьезные взрывные травмы, контузии и порезы стеклом.
Трое мужчин и две женщины сейчас получают первую помощь в больнице. Все - местные, гражданские.
"Из-за сильного пожара после удара работать на месте сложно, пока есть только предварительные выводы взрывотехников. Но уже точно понятно: россияне снова прицельно бьют по скоплению мирных людей", - отметил Болвинов.
Фото: последствия ракетного удара РФ по Васищево (facebook.com/sergij.bolvinov)
Напомним, днем 30 июля поселок Васищево Харьковского района подвергся удару РФ. Под обстрел попало гражданское предприятие, вспыхнул сильный пожар и погиб человек.
По словам главы ОВА Олега Синегубова, обстрел пришелся на территорию предприятия общей площадью 30 тысяч квадратных метров.
Огнем были охвачены складские помещения площадью около 20 тысяч квадратных метров, где хранились исключительно товары гражданского назначения, в том числе пищевые продукты. Из-за легковоспламеняющихся конструкций пламя распространялось очень быстро.
Спасатели ГСЧС локализовали пожар. Во время тушения пострадали двое пожарных: один получил отравление угарным газом и тепловой удар, второй - ожоги.