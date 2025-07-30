Атаковали продуктовый склад. Стало известно, чем россияне ударили по Васищево

Российские войска в среду, 30 июля, ударили по Васищево Харьковской области двумя ракетами к ЗРК С-400. Оккупанты попали в продуктовый склад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергея Болвинова.

"Это были две ракеты к ЗРК С-400 - под ударом Васищево. Россияне атаковали продуктовый склад, погиб 63-летний мужчина", - сообщил Болвинов.

Также в результате обстрела ранены пять человек. У них серьезные взрывные травмы, контузии и порезы стеклом.

Трое мужчин и две женщины сейчас получают первую помощь в больнице. Все - местные, гражданские.

"Из-за сильного пожара после удара работать на месте сложно, пока есть только предварительные выводы взрывотехников. Но уже точно понятно: россияне снова прицельно бьют по скоплению мирных людей", - отметил Болвинов.

Фото: последствия ракетного удара РФ по Васищево (facebook.com/sergij.bolvinov)