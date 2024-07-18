Атакували піхотою на МТЛБ. ЗСУ зупинили штурм РФ на Авдіївському напрямку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ .

"Але до позицій десантників не доїхали - їх помітила аеророзвідка, а "гарячу" зустріч влаштували оператори FPV-дронів. Техніка разом із екіпажем та десантом знищена вщент", - додали у ДШВ, додавши, що ліквідовано з десяток окупантів.

Окупанти виїхали на двох МТ-ЛБ, по чотири-п'ять штурмовиків на кожному.

"На світанку росіяни кинулися штурмувати позиції одного з підрозділів 71-ї єгерської бригади ДШВ на Авдіївському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 18 липня, склали 1130 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 563 640 військових. Крім того, ЗСУ знищили 54 артсистеми та 50 дронів.

Крім того, ЗСУ знищили вже 28 російських кораблів. У цьому списку - і підводний човен "Ростов-на-Дону".

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