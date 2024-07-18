Атаковали пехотой на МТЛБ. ВСУ остановили штурм РФ на Авдеевском направлении

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ .

"Но до позиций десантников не доехали - их заметила аэроразведка, а "горячую" встречу устроили операторы FPV-дронов. Техника вместе с экипажем и десантом уничтожена полностью", - добавили в ДШВ, добавив, что ликвидировано с десяток оккупантов.

Оккупанты выехали на двух МТ-ЛБ, по четыре-пять штурмовиков на каждом.

"С рассветом россияне бросились штурмовать позиции одного из подразделений 71-й егерской бригады ДШВ на Авдеевском направлении", - говорится в сообщении.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 18 июля, составили 1130 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 563640 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 54 артсистемы и 50 дронов.

Кроме того, ВСУ уничтожили уже 28 российских кораблей. В этом списке - и подлодка "Ростов-на-Дону".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.