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Атаковали пехотой на МТЛБ. ВСУ остановили штурм РФ на Авдеевском направлении

Авдеевка, Четверг 18 июля 2024 09:50
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Атаковали пехотой на МТЛБ. ВСУ остановили штурм РФ на Авдеевском направлении Фото: ВСУ остановили попытку штурма РФ на Авдеевском направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские десантники подавили штурм оккупантов на Авдеевском направлении. Враг пытался атаковать пехотой на "мотолыгах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

"С рассветом россияне бросились штурмовать позиции одного из подразделений 71-й егерской бригады ДШВ на Авдеевском направлении", - говорится в сообщении.

Оккупанты выехали на двух МТ-ЛБ, по четыре-пять штурмовиков на каждом.

"Но до позиций десантников не доехали - их заметила аэроразведка, а "горячую" встречу устроили операторы FPV-дронов. Техника вместе с экипажем и десантом уничтожена полностью", - добавили в ДШВ, добавив, что ликвидировано с десяток оккупантов.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 18 июля, составили 1130 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 563640 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 54 артсистемы и 50 дронов.

Кроме того, ВСУ уничтожили уже 28 российских кораблей. В этом списке - и подлодка "Ростов-на-Дону".

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