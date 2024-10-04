Атакували дрони СБУ. На нафтобазі у Воронезькій області було 20 резервуарів з паливом

Як стало відомо, сьогодні вночі дрони СБУ разом із Силами оборони відпрацювали по нафтобазі "Аннанефтепродукт". Цей об'єкт розташований біля населеного пункту Анна Воронезької області РФ.

Джерело розповіло, що на території нафтобази розміщувалося 20 резервуарів з паливо-мастильними матеріалами. В районі бази активно, але безуспішно, працювала ворожа ППО.

При цьому місцеві пабліки пишуть про п’ять потужних прильотів дронів, після яких розпочалась сильна пожежа.

"Окрім активної роботи по російських аеродромах, складам з ракетами та КАБами, СБУ не забуває і про нафтобази на ворожій території. Вони є важливою логістичною складовою ведення війни. Оксамитовий сезон "бавовни" в самому розпалі", - додало джерело.

Що відомо про нічну атаку дронів на нафтобази у РФ

Нагадаємо, що в ніч на 4 жовтня 2024 року у Росії палало одразу на двох нафтобазах - у Воронезькій області та Пермському краї. Зокрема, в останньому площа займання на нафтобазі склала 10 тисяч кв. м.

При цьому у Воронезькій області місцевий губернатор Олександр Гусєв повідомив, що на нафтобазі пожежа почалася нібито "на порожньому резервуарі після атаки БПЛА.

Додамо, вранці Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що вночі дійсно було завдано удару по базі зберігання пально-мастильних матеріалів у Воронезькій області РФ. Підтверджено влучання у щонайменше один з вертикальних резервуарів, там сталося займання.