Атакували з Бєлгорода: уточнені наслідки обстрілу Харкова, кількість постраждалих зросла

Що відомо про атаку

"Сьогодні близько 23.00 ворог здійснив масований обстріл міста Харків. Як і вчора, ворог використовував літак Су-34, який з міста Бєлгород Російської Федерації здійснив пуск трьох керованих авіаційних бомб", - розповів керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков.

Зазначається, що за попередніми даними, противник використав ФАБ-250 УМПК.

Одна з двох КАБів влучила у місті Харкові у Шевченківскьому районі в 5 метрах від 16-поверховлго житлового будинку. А місце "прильоту" другої наразі встановлюється.

"Третя керована авіабомба влучила на території Малоданилівської ОТГ в районі житлового масиву", - передав представник Харківської облпрокуратури.

Наслідки обстрілу, відео та фото

У місті Харків у Шевеченківському районі через бомбову атаку були пошкоджені три житлові багатоповерхівки, знищені дев'ять цивільних транспортних засобів і 20 - пошкоджені.

Як розповів о 00.44 керівник ОВА, внаслідок російського обстрілу Харкова загалом постраждали 13 людей від 8 до 84 років. Чиновник додав, що серед них троє дітей 17, 17 та 8 років.

"Двоє людей у важкому стані. Троє у легкому. Всі інші - у середньому. Госпіталізовано 6 людей", - передав глава ОВА.

Але згодом він уточнив, що кількість постраждалих збільшилася до 18 людей, й у більшості - гострі реакції на стрес.

Проте вже о 02.07 керівник ОВА поінформував, що вже 21 постраждалий внаслідок російської бомбової атаки на Харків звернувся за медичною допомогою.

Наслідки російського бомбового удару по Харкову увечері 21 вересня (фото: t.me/synegubov)

В ДСНС також поінформували, що через ворожий обстріл було пошкоджено скління та фасади 7 багатоквартирних будинків, дошкільного навчального закладу, а також 21 автомобіль.

"З житлового 16-типоверхового будинку, біля якого влучила ворожа бомба, евакуйовано 68 осіб", - розповіли рятувальники.

Крім того, вогнеборці ліквідували пожежі 4 авто на загальній площі 50 "квадратів". Також проводились роботи з розбирання зруйнованих конструкцій входу до під’їзду багатоповерхівки.

"До ліквідації ворожого удару залучались 8 одиниць техніки та 44 рятувальника ДСНС", - передали надзвичайники.

Що передувало

Нагадаємо, близько у суботу 21 вересня одинадцятої вечора у Харкові пролунали вибухи через ворожу повітряну атаку із застосуванням керованих авіабомб.

Як передали представники місцевої влади, було зафіксовано влучання у житлову багатоповерхівку у Шевченківському районі. Також повідомлялося про понад десять постраждалих, серед яких троє неповнолітніх, зокрема одна дитина.

Раніше також повідомлялося, що 20 вересня пізно ввечері росармія атакувала Харків керованими авіабомбами, й під ударом опинились три райони міста, постраждали 15 людей.