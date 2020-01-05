Атаку в пригороде Парижа будет расследовать антитеррористическая прокуратура

Обстоятельства совершенного ножевого нападения близ Парижа будут расследовать следователи антитеррористической прокуратуры Франции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что основанием для передачи дела в антитеррористическую прокуратуру стала радикализация нападающего, а также тот факт, что нападение носило целенаправленный характер.

Прокурор префектуры Кретей сообщила, что во время совершения нападения злоумышленник кричал "Аллаху Акбар!", а еще он не зацепил прохожего, который помолился на арабском языке, чем продемонстрировал принадлежность к исламу.

Ранее РБК-Украина писало, что нападающий, который ударил ножом четырех человек в пригороде Парижа, лечился от психических расстройств и во время нападения был под действием соответствующих медикаментов.

Инцидент произошел около 14:00 4 января в городе Вильжюиф (департамент Валь-де-Марн) в юго-восточной пределы французской столицы. Один из посетителей парка увидел что человек идет босиком, вооруженная ножом, и вызвал полицию. В результате нападения один человек погиб и еще два получили тяжелые ранения.

Напомним, что полиция застрелила вооруженного ножом мужчину, который ранил людей в парке близ Парижа.