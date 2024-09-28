Атакована больница и энергетика: все о последствиях ночных обстрелов Украины

Россия ночью 28 сентября в очередной раз атаковала Украину, выпустив дроны и ракеты. Под ударом оказалась энергетика, база отдыха и медицинское учреждение.

Что известно о последствиях ночных обстрелов - в материале РБК-Украина ниже.

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Чем атаковала Россия

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, этой ночью российские войска выпустили по Украине 73 ударных дрона, а также четыре ракеты - две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из Запорожской области и две баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма.

Силы противовоздушной обороны уничтожили две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 69 вражеских ударных дронов. Еще один "Шахед" вернулся в России, три - были локационно потеряны.

ПВО работала в 13 областях, а именно в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Николаевской.

Сумы

Сегодня город Сумы был дважды атакован российскими беспилотниками. Под ударом были медицинское учреждение и жилой сектор. Известно о пострадавших и жертвах.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в результате первого обстрела погиб один человек, было разрушено перекрытие нескольких этажей больницы. Началась эвакуация пациентов и персонала. Тогда же враг снова нанес повторный удар.

По состоянию на 10:28 известно о семи погибших, среди которых полицейский, и 12 тяжело раненых. Среди пострадавших есть еще один полицейский.

t.me/UA_National_Police

В Сумах продолжается ликвидация последствий атаки, организован штаб на базе 21 школы.

Прокуратура отмечает, что на момент взрывов в больнице находилось 86 пациентов, из них 15 маломобильных и 38 работников.учреждения.

t.me/prokuraturasumy

Киев

В Киеве дважды за ночь объявляли воздушную тревогу из-за угрозы вражеских дронов. По данным Киевской городской военной администрации, россияне направили около полутора десятков дронов на столицу.

В Киеве прямых попаданий не было, но зафиксировано падение обломков в Оболонском районе города. Было повреждено нежилое помещение, никто не пострадал.

Это была уже десятая воздушная атака на Киев с начале сентября.

Другие последствия атаки

Армия РФ нанесла ракетный удар по Одесской области. В Белгород-Днестровском районе из-за атаки вспыхнуло здание базы отдыха, оно частично разрушено.

Также сгорели два рядом припаркованных легковых автомобиля. Пожар был ликвидирован на общей площади 600 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

t.me/odeskaODA

Полтавская область. В регионе сбивали вражеские дроны. Обломками повреждена энергетическая инфраструктура. Без света 72 бытовых и 22 юридических потребителя.

Ровенская область. Повреждена линия электропередач из-за падения обломков, также поврежден забор и беседка на территории частного хозяйства. Люди не пострадали. Без света 70 потребителей.

Черкасская область. Силы ПВО уничтожили 9 "Шахедов". Из-за падения обломков была повреждена линия электропередач. Зафиксировано два возгорания сухой травы.

Киевская область. Падение обломков сбитых целей зафиксировано в четырех районах. В одном из районов повреждены шесть частных домов, хозяйственное и административное здание. В другом районе повреждена крыша ангара частного предприятия. Также обнаружено падение обломков на территории пожарной части.