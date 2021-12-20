Атаковали силой: за сутки десятки мигрантов из Беларуси пытались прорвать границу Польши
За сутки 19 декабря почти 70 мигрантов пытались прорваться на территорию Евросоюза. Группа иностранцев атаковала границу Польши силой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на погранслужбу Польша в Twitter.
По данным спецслужб Польши, границу страны вчера пытались незаконно пересечь 69 человек. Такие случаи наблюдались на участках застав в Пласке, Наревке и Дубиче-Церкевне.
Также на участке, охраняемом пограничниками, 26 иностранцев силой форсировали границу.
Wczoraj tj.19.12. gr.próbowało nielegalnie przekroczyć 69 os.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 20, 2021
Na odcinku ochranianym przez #PSGCzeremcha 26 cudzoziemców siłowo forsowało granicę.Natomiast na odcinkach placówek w Płaskiej,Narewce i w Dubiczach Cerkiewnych granicę próbowały przekroczyć kilkuosobowe grupy. pic.twitter.com/bOSuYE0J1Z
Напомним, на границе Польши с Беларусь мигранты снова пытались силой прорваться на польскую сторону. В том числе, закидывая пограничников камнями.