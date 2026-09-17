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Главная » Жизнь » Образование

Атаки РФ сорвали печать учебников: сколько книг уже получили школы

12:19 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Василина Копытко
Атаки РФ сорвали печать учебников: сколько книг уже получили школы Какая сейчас ситуация с книгами в школах (фото: Getty Images)
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Несмотря на регулярные российские обстрелы издательств, складов и логистики, в украинские школы уже доставили 88% учебников для учеников 9 класса. Часть тиража пришлось перепечатывать после уничтожения издательских мощностей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение МОН в Facebook.

Сколько учебников уже получили школы

В 2026 году для украинских школьников печатают 13,5 млн. экземпляров учебников. Новые книги получат ученики 4-х и 9-х классов, в том числе дети с особыми образовательными потребностями.

Прежде учебниками обеспечивают девятиклассников, ведь в этом учебном году они впервые учатся по новому Государственному стандарту базового среднего образования в рамках реформы "Новая украинская школа".

По состоянию на 15 сентября в учебные заведения доставлено 88% запланированного тиража для 9 класса. Лучшие результаты имеют:

  • Полтавская область - 98%;
  • Черкасская, Запорожская и Днепропетровская области - по 97%;
  • Винницкая область - 96%.
Читайте также: В школах Украины готовят большие изменения: что ждет учеников 10-12 классов

Почему часть учебников пришлось перепечатывать

В МОН пояснили, что сроки печати и доставки части тиража скорректировались из-за российских атак на издательские мощности. Сейчас уже 43% уничтоженных изданий перепечатаны.

Для учеников 4-х классов в этом году предусмотрено более 3,7 млн. новых учебников. Основной объем планируется доставить до 1 октября. К тому времени школьники могут пользоваться учебниками, опубликованными в 2021 году, которые уже есть в учебных заведениях.

МОН также отмечает, что PDF-версии новых учебников доступны онлайн для всех учеников и учителей.

Читайте также о том, что из-за российских атак типографий премьер Сергей Корецкий поручил МОН обеспечить школьников электронными учебниками.

Ранее мы писали о том, что летом Россия уничтожила около 15 млн книг - это почти половина годового объема печати. Издательства вынуждены рассердовать свои склады и искать инвестиции на восстановление. В сфере заявляют о возможном дефиците определенных книг, уменьшении ассортимента и повышении цен.

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