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Атаки РФ виснажили резерви: Україна шукає додаткові локомотиви в Європі

21:14 05.10.2026 Пн
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: наслідки ворожого удару по потягу (УЗ)

В Україні виник критичний дефіцит резервних локомотивів через російські обстріли залізничної інфраструктури. Це ставить під загрозу експорт зерна та залізної руди.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За його словами, Україна майже вичерпала свій запас резервної залізничної техніки. Через це влада веде переговори з країнами ЄС, які мають аналогічну ширину залізничної колії, щодо можливого надання додаткових локомотивів для порятунку експорту.

За словами виконавчого директора компанії ТІС Микити Грубова, лише в районі термінала у порту "Південний" через ворожі атаки було втрачено три локомотиви.

"Дефіцит уже став слабким місцем портової логістики", - повідомив він.

FT зазначає, що навіть відновлення роботи чорноморських портів не вирішує проблему, якщо немає можливості транспортувати вантажі безпосередньо до причалів.

Крім того, останніми тижнями Росія суттєво активізувала цілеспрямовані удари по потягах, які перевозять основні експортні вантажі України - зерно та залізну руду.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти атакували приміський потяг у Харківській області. Під час евакуації двоє пасажирів були тяжко поранені.

Перед цим росіяни атакували потяг №122 сполученням "Київ-Миколаїв". Завдяки своєчасному попередженню та діям залізничної бригади пасажирів встигли евакуювати.

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