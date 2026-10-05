Атаки РФ виснажили резерви: Україна шукає додаткові локомотиви в Європі

За його словами, Україна майже вичерпала свій запас резервної залізничної техніки. Через це влада веде переговори з країнами ЄС, які мають аналогічну ширину залізничної колії, щодо можливого надання додаткових локомотивів для порятунку експорту.

За словами виконавчого директора компанії ТІС Микити Грубова, лише в районі термінала у порту "Південний" через ворожі атаки було втрачено три локомотиви.

"Дефіцит уже став слабким місцем портової логістики", - повідомив він.

FT зазначає, що навіть відновлення роботи чорноморських портів не вирішує проблему, якщо немає можливості транспортувати вантажі безпосередньо до причалів.

Крім того, останніми тижнями Росія суттєво активізувала цілеспрямовані удари по потягах, які перевозять основні експортні вантажі України - зерно та залізну руду.