Атаки РФ спричинили знеструмлення у 12 областях: де ситуація найскладніша

За його словами, росіяни атакували енергетичні об'єкти в кількох областях. Станом на ранок знеструмлення зафіксували у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Найбільших пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура Дніпропетровської та Київської областей. Через це ситуація з електропостачанням у цих регіонах залишається найскладнішою.

Енергетики працюють цілодобово, щоб усунути наслідки російських ударів і якнайшвидше повернути стабільне електропостачання споживачам.