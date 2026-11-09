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Атаки РФ спричинили знеструмлення у 12 областях: де ситуація найскладніша

11:41 09.11.2026 Пн
1 хв
aimg Марія Науменко
Фото: перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов (mev.gov.ua)

Наслідки нових ударів РФ по енергетиці відчули жителі 12 областей. Найбільше пошкоджень зафіксовано на Дніпропетровщині та Київщині.

Про це в повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника Міністра енергетики України Артема Некрасова.

За його словами, росіяни атакували енергетичні об'єкти в кількох областях. Станом на ранок знеструмлення зафіксували у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Найбільших пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура Дніпропетровської та Київської областей. Через це ситуація з електропостачанням у цих регіонах залишається найскладнішою.

Енергетики працюють цілодобово, щоб усунути наслідки російських ударів і якнайшвидше повернути стабільне електропостачання споживачам.

Нагадаємо, останніми днями російські війська посилили атаки на українську енергетичну інфраструктуру. У ніч на 8 листопада під ударом опинилася Дніпропетровська область: без електрики залишилися понад 600 тисяч споживачів у п'яти районах та Дніпрі.

Уже 8 листопада через наслідки нових атак аварійні відключення діяли в кількох регіонах, зокрема на Харківщині, Полтавщині та Сумщині. Найскладнішою була ситуація на Дніпропетровщині, а в Києві та області продовжували діяти мережеві обмеження.

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