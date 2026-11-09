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Атаки РФ привели к отключению электроэнергии в 12 областях: где ситуация самая сложная

11:41 09.11.2026 Пн
1 мин
aimg Мария Науменко
Фото: первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов (mev.gov.ua)

Последствия новых ударов РФ по энергетике ощутили жители 12 областей. Больше повреждений зафиксировано на Днепропетровщине и Киевщине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя Министра энергетики Украины Артема Некрасова.

По его словам, россияне атаковали энергетические объекты в нескольких областях. По состоянию на утро обесточивание было зафиксировано в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Наибольшие повреждения получила энергетическая инфраструктура Днепропетровской и Киевской областей. Поэтому ситуация с электроснабжением в этих регионах остается самой сложной.

Энергетики работают круглосуточно, чтобы устранить последствия российских ударов и как можно скорее вернуть стабильное электроснабжение потребителям.

Напомним, в последние дни российские войска усилили атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. В ночь на 8 ноября под ударом оказалась Днепропетровская область: без электричества осталось более 600 тысяч потребителей в пяти районах и Днепре.

Уже 8 ноября из-за последствий новых атак аварийные отключения действовали в нескольких регионах, в частности в Харьковской, Полтавской и Сумской областях. Сложнее всего была ситуация на Днепропетровщине, а в Киеве и области продолжали действовать сетевые ограничения.

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