Атаки на ОГХК имеют целью срыв приватизации предприятия, - ФГИУ

Фонд госимущества Украины, в управлении которого находится АО "Объединенная горно-химическая компания", считает безосновательными обвинения ОГХК в поставках продукции на территорию оккупированного Крыма. В ФГИУ указывают на попытки сорвать процедуру приватизации предприятия.

Об этом говорится в заявлении на сайте фонда.

"Очевидно, что целенаправленно нанося вред репутации АО "ОГХК", определенные лица преследуют собственную цель, которая заключается в обесценивании этого актива накануне приватизации и уменьшении круга потенциальных инвесторов, которые следят за этим объектом и могут создать конкуренцию в ходе торгов", - отметил заместитель председателя Фонда госимущества Денис Кудин.

В самой ОГХК подчеркнули, что компания строго придерживается украинского законодательства в отношении предприятий и юридических лиц, которые находятся в списке санкций, а именно запрета проведения любых торгово-экономических операций на санкционных территориях, в том числе на временно оккупированной территории АРК.

"Все контракты ОГХК обязательно содержат неоспоримое условие, которое однозначно запрещает последующую перепродажу приобретенной у нас продукции компаниям, находящимся под санкциями. Более того, предприятие ставит условие для контрагентов добавлять аналогичный пункт в дальнейших договоров со своими клиентами", - добавляет Артур Сомов, врио главы правления АО "ОГХК".

Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация о незаконных поставках АО "Объединенная горно-химическая компания" ильменита на предприятие "Крымский титан".

ОГХК является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья. Компания находится под управлением Фонда госимущества Украины. Предприятие входит в список объектов большой приватизации на 2021 год.