Атаки на ОГХК мають на меті зрив приватизації підприємства, - ФДМУ

Фонд держмайна України, в управлінні якого перебуває АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", вважає безпідставними звинувачення ОГХК у поставках продукції на територію окупованого Криму. В ФДМУ вказують на спроби зірвати процедуру приватизації підприємства.

Про це йдеться в заяві на сайті фонду.

"Очевидно, що цілеспрямовано завдаючи шкоди репутації АТ "ОГХК", певні особи мають власну мету, яка полягає у знеціненні цього активу напередодні приватизації і зменшення кола потенційних інвесторів, які стежать за цим об'єктом і можуть створити конкуренцію в ході торгів", - зазначив заступник голови Фонду держмайна Денис Кудін.

У самій ОГХК підкреслили, що компанія дотримується українського законодавства стосовно підприємств та юридичних осіб, які перебувають у списку санкцій, а саме заборони проведення будь-яких торговельно-економічних операцій на санкційних територіях, у тому числі на тимчасово окупованій території АРК.

"Всі контракти ОГХК обов'язково містять незаперечну умову, яка однозначно забороняє подальший перепродаж придбаної продукції компаніям, що перебувають під санкціями. Більш того, підприємство ставить умову для контрагентів додавати аналогічний пункт в подальших договорів зі своїми клієнтами", - додає Артур Сомів, т.в.о. голови правління АТ "ОГХК".

Нагадаємо, раніше у ряді ЗМІ з'явилася інформація про незаконні постачання АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" ільменіту на підприємство "Кримський титан".

ОГХК є одним з найбільших у світі виробників титанової сировини. Компанія знаходиться під управлінням Фонду держмайна України. Підприємство входить в список об'єктів великої приватизації на 2021 рік.