После атаки Израиля. Иран назначил нового главу разведки КСИР: кто им стал

В частности, командующий КСИР генерал-майор Мохаммад Пакпур, назначил бригадного генерала Маджида Хадами новым главой своего разведывательного подразделения.

Он сменил Мохаммеда Каземи, который был убит в воскресенье вместе с двумя другими офицерами Корпуса стражей исламской революции - Хасаном Могагехом и Мохсеном Багери. Они погибли в результате израильского удара.

Сам глава КСИР, Папкур, был недавно назначен на эту должность после того, как Израиль убил его предшественника Хоссейна Садами в результате ударов 13 июня.