После атаки Израиля. Иран назначил нового главу разведки КСИР: кто им стал

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал наносить авиаудары по военным объектам Ирана, в частности, по ядерным.

Кроме того, в результате атак были ликвидированы десятки топ военных командиров и специалистов, которые были причастны к развитию ядерной программы Тегерана.

После этого стороны регулярно обмениваются ударами.

Также отметим, что вчера глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что для достижения всех целей аятолла Али Хаменеи "не может продолжать существовать". Он сообщил, что ЦАХАЛ об этом знает и проинструктирован.

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