После атаки Израиля. Иран назначил нового главу разведки КСИР: кто им стал

В четверг Иран назначил нового главу разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Это случилось после того, как на прошлой неделе Израиль ликвидировал предшественника.

Сам глава КСИР, Папкур, был недавно назначен на эту должность после того, как Израиль убил его предшественника Хоссейна Садами в результате ударов 13 июня.

Що передувало

Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль почав завдавати авіаударів по військових об'єктах Ірану, зокрема, по ядерних.

Крім того, внаслідок атак було ліквідовано десятки топ-військових командирів і фахівців, які були причетні до розвитку ядерної програми Тегерана.

Після цього сторони регулярно обмінюються ударами.

Також зазначимо, що вчора глава Міноборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що для досягнення всіх цілей аятола Алі Хаменеї "не може продовжувати існувати". Він повідомив, що ЦАХАЛ про це знає і проінструктований.

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