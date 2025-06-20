После атаки Израиля. Иран назначил нового главу разведки КСИР: кто им стал
В четверг Иран назначил нового главу разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Это случилось после того, как на прошлой неделе Израиль ликвидировал предшественника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
В частности, командующий КСИР генерал-майор Мохаммад Пакпур, назначил бригадного генерала Маджида Хадами новым главой своего разведывательного подразделения.
Он сменил Мохаммеда Каземи, который был убит в воскресенье вместе с двумя другими офицерами Корпуса стражей исламской революции - Хасаном Могагехом и Мохсеном Багери. Они погибли в результате израильского удара.
Сам глава КСИР, Папкур, был недавно назначен на эту должность после того, как Израиль убил его предшественника Хоссейна Садами в результате ударов 13 июня.
Що передувало
Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль почав завдавати авіаударів по військових об'єктах Ірану, зокрема, по ядерних.
Крім того, внаслідок атак було ліквідовано десятки топ-військових командирів і фахівців, які були причетні до розвитку ядерної програми Тегерана.
Після цього сторони регулярно обмінюються ударами.
Також зазначимо, що вчора глава Міноборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що для досягнення всіх цілей аятола Алі Хаменеї "не може продовжувати існувати". Він повідомив, що ЦАХАЛ про це знає і проінструктований.
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