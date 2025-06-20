После атаки Израиля. Иран назначил нового главу разведки КСИР: кто им стал
В четверг Иран назначил нового главу разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Это случилось после того, как на прошлой неделе Израиль ликвидировал предшественника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
В частности, командующий КСИР генерал-майор Мохаммад Пакпур, назначил бригадного генерала Маджида Хадами новым главой своего разведывательного подразделения.
Он сменил Мохаммеда Каземи, который был убит в воскресенье вместе с двумя другими офицерами Корпуса стражей исламской революции - Хасаном Могагехом и Мохсеном Багери. Они погибли в результате израильского удара.
Сам глава КСИР, Папкур, был недавно назначен на эту должность после того, как Израиль убил его предшественника Хоссейна Садами в результате ударов 13 июня.
Что предшествовало
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал наносить авиаудары по военным объектам Ирана, в частности, по ядерным.
Кроме того, в результате атак были ликвидированы десятки топ военных командиров и специалистов, которые были причастны к развитию ядерной программы Тегерана.
После этого стороны регулярно обмениваются ударами.
Также отметим, что вчера глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что для достижения всех целей аятолла Али Хаменеи "не может продолжать существовать". Он сообщил, что ЦАХАЛ об этом знает и проинструктирован.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.