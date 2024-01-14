Атаки на хуситів. США надіслали "приватне повідомлення" Ірану

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я вже передав послання Ірану. Вони знають, що не повинні нічого робити. Ми зробили це приватно, і ми впевнені, що добре підготувалися", - сказав президент США Джо Байден журналістам у Білому домі.

На запитання, чи ведуть США війну з Іраном, очільник Білого дому відповів: "Ні. Іран не хоче війни з нами".

Водночас Байден підкреслив, що США та союзники "обов'язково дадуть відповідь хуситам, якщо вони будуть продовжувати цю обурливу поведінку".

Іран заперечує свою причетність до нападів хуситів на кораблі у Червоному морі, але Тегеран підозрюють у постачанні зброї бойовикам. У США заявляють, що іранська розвідка має вирішальне значення для підготовки атак на судна.

Удари по об'єктах хуситів в Ємені

У листопаді воєнізоване угрупування шиїтів-зейдитів, також відоме як "єменські хусити", розпочало атаки на цивільні судна у Червоному морі, що мають зв'язки з Ізраїлем. Це відбувається на тлі війни Ізраїлю з ХАМАСом, - останніх підтримують єменські бойовики та Іран.

10 січня хусити провели одну з наймасштабніших атак у Червоному морі за останні місяці. Військово-морські сили США збили 24 ракети і БпЛА бойовиків, запущених з території Ємену.

У ніч на 12 січня збройні сили США та Великої Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади й Нідерландів, завдали спільних ударів по об'єктах хуситів на території Ємену. В операції були задіяні літаки і кораблі. Цілями ударів стали центри зберігання зброї та бази навчання бойовиків. Було вражено 60 цілей у 16 місцях.

У ніч на 13 січня США та союзники провели другий раунд ударів по об'єктах хуситів у Ємені. Було атаковано 12 локацій бойовиків.

Однак попри це, хусити все ще можуть продовжувати атакувати кораблі.

Байден заявив, що єменських хуситів слід визнати терористичним угрупованням.

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