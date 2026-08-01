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Атаки дронов на склады Wildberries спровоцировали скачок цен на маркетплейсах в РФ

01:21 01.08.2026 Сб
2 мин
Цены выросли до 30%
aimg Юлия Маловичко
Атаки дронов на склады Wildberries спровоцировали скачок цен на маркетплейсах в РФ Фото: кадры складов Wildberries после атаки (Getty Images)
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После ударов дронов по складам российского маркетплейса Wildberries цены на товары в РФ на таких платформах выросли на 10-30%, а сроки доставки увеличились в несколько раз.

Как передает РБК-Украина, об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на продавцов и покупателей.

Подорожание

По словам одной из предпринимателей, которая одновременно продает и покупает товары на Wildberries, отдельные позиции всего за несколько дней подорожали почти на треть.

"Смотрю на те товары, которые лежали в корзине. На прошлой неделе заказывала за 1600 рублей, а сейчас уже за 2100. Взлетели на 30%", – рассказала женщина.

Продавцы также сообщают о росте цен на 3-30% , хотя уверяют, что сами не пересматривали стоимость товаров. По их словам, подорожание связано с сокращением скидок, которые раньше предоставлял сам маркетплейс.

Проблемы с доставкой

Кроме вышеперечисленного, после атак возникли проблемы с логистикой. Если раньше доставка занимала 2-4 дня, то во многих случаях сроки увеличились почти до десяти дней. В ряде пунктов выдачи также фиксируют дефицит новых поступлений.

Подобная ситуация наблюдается и на маркетплейсе Ozon. Хотя его логистическая инфраструктура не получила существенных повреждений, продавцы также заметили сокращение скидок и повышение цен.

"Как обычно в таких случаях основные конкуренты WB повторяют его значимые шаги. Мы видим, что на Ozon скидки тоже сократили", - рассказал продавец, работающий на двух маркетплейсах.

Другой собеседник отметил, что Ozon существенно урезал собственные скидки, из-за чего по отдельным категориям товаров, в частности одеждой и обувью, комиссия для продавцов превысила 60%.

В то же время, предприниматели Wildberries недовольны компенсациями за товары, которые были уничтожены во время пожаров. Несмотря на заявления компании о завершении второго этапа выплат для 175 000 продавцов, они утверждают, что полученные суммы покрывают лишь небольшую часть стоимости потерянного товара.

Атаки на склады Wildberries

Напомним, ранее сообщалось, что в результате украинских ударов по Wildberries платформа потеряла по меньшей мере 10% своих складских мощностей.

Это привело к перебоям в работе маркетплейса и ущербу для десятков тысяч продавцов. В компании заявляли, что для оценки масштабов ущерба понадобится не менее 30 дней, после чего начнутся компенсационные выплаты владельцам поврежденных товаров.

РБК-Украина недавно писало со ссылкой на источники, зачем Украина нанесла удары по складам Wildberries в РФ.

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