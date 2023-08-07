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Атаки дронами та ракетами "на паузі". Гуменюк розповіла про тактику РФ найближчими днями

Фото: РФ найближчими днями не використовуватиме дрони та ракети для атак по Україні (youtube)
Автор: Наталія Гурковська

Після масованих атак по Україні з використанням дронів та ракет, окупанти пішли "на паузу". При цьому, ворог може застосувати точкові обстріли та балістику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

"Потужно відстрілявшись, ворог, як правило бере паузу, але тут треба теж бути напоготові і розуміти, що ворог час від часу тактику змінює", - зазначила вона.

За словами Гуменюк, цілком ймовірно, окупанти можуть застосувати точкові, поодинокі ракетні удари і "це не залякування, це попередження".

"Попередження про те, щоб ми не розслаблялися - літній період, спека дуже впливає на психологічний стан людей", - додала спікер.

Гуменюк уточнила, що наразі жодного ракетоносія в море немає, тому обстріли дронами та ракетами наразі "на паузі".

"Пару днів ми можемо говорити про те, що вони можуть використовувати або балістичні загрози, або будь-які способи атак прифронтових територій. Ракетний і дроновий терор зараз на певній паузі", - констатувала вона.

Обстріл України 5 серпня

Востаннє РФ здійснила масовану атаку території України 5 серпня. Спочатку у Повітряних силах повідомляли про запуск "Калібрів" з півдня, що летіли у напрямку Києва. Але в якийсь момент вони раптово повернули у напрямку Хмельницького. Цього разу метою окупантів були "Мотор-Січ" та Хмельницький. Частину ракет ППО вдалося збити.

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