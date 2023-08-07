Атаки дронами и ракетами "на паузе". Гуменюк рассказала о тактике РФ в ближайшие дни

"Мощно отстрелявшись, враг, как правило, берет паузу, но здесь надо тоже быть наготове и понимать, что враг время от времени тактику меняет", - отметила она.

По словам Гуменюк, по всей вероятности, оккупанты могут применить точечные, единичные ракетные удары и "это не запугивание, это предупреждение".

"Предупреждение о том, чтобы мы не расслаблялись - летний период, жара оказывает большое влияние на психологическое состояние людей", - добавила спикер.

Гуменюк уточнила, что пока ни одного ракетоносителя в море нет, поэтому обстрелы дронами и ракетами "на паузе".

"Пару дней мы можем говорить о том, что они могут использовать либо баллистические угрозы, либо любые способы атак прифронтовых территорий. Ракетный и дроновый террор сейчас на определенной паузе", - констатировала она.

Обстрел Украины 5 августа

Последний раз РФ совершила массированную атаку территории Украины 5 августа. Первоначально в Воздушных силах сообщали про запуск "Калибров" с юга, летевших в направлении Киева. Но в какой-то момент они внезапно повернули в направлении Хмельницкого. В этот раз целью оккупантов были "Мотор-Сич" и Хмельницкий. Часть ракет ПВО удалось сбить.