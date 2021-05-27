После атаки Colonial Pipeline в США операторов трубопроводов обяжут повысить киберзащиту

По данным издания, соответствующая директива Администрации транспортной безопасности будет издана в четверг, 27 мая. В документе также содержится требование, обязывающее владельцев и операторов трубопроводов страны ставить в известность федеральное правительство о любых инцидентах в киберпространстве.

Помимо этого, в соответствии с директивой, у каждого оператора трубопровода должен быть доступный в любое время координатор по киберзащите. В его задачи будет входить взаимодействие с властями в случае хакерской атаки, подобной той, которая остановила работу Colonial Pipeline.

По словам источника агентства, трубопроводные компании, которые до настоящего времени работали на основе добровольных руководящих принципов, могут столкнуться со штрафами в размере от 7 тысяч долларов в день, если проигнорируют указания по кибербезопасности.

Операторы трубопроводов должны провести оценку кибербезопасности в течение 30 дней. Они должны выявить любые пробелы в системе защиты и предоставить план их устранения.