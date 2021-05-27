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После атаки Colonial Pipeline в США операторов трубопроводов обяжут повысить киберзащиту

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Вашингтон, Четверг 27 мая 2021 14:54
После атаки Colonial Pipeline в США операторов трубопроводов обяжут повысить киберзащиту Фото: операторов трубопроводов в США обяжут повысить киберзащиту (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В США обяжут операторов американских трубопроводов провести оценку устойчивости систем к кибератакам и устранить выявленные пробелы. В случае невыполнения указания Белого дома в ответ на атаку Colonial Pipeline компаниям грозят крупные штрафы.

Об этом сообщило агентство Associated Press.

По данным издания, соответствующая директива Администрации транспортной безопасности будет издана в четверг, 27 мая. В документе также содержится требование, обязывающее владельцев и операторов трубопроводов страны ставить в известность федеральное правительство о любых инцидентах в киберпространстве.

Помимо этого, в соответствии с директивой, у каждого оператора трубопровода должен быть доступный в любое время координатор по киберзащите. В его задачи будет входить взаимодействие с властями в случае хакерской атаки, подобной той, которая остановила работу Colonial Pipeline.

По словам источника агентства, трубопроводные компании, которые до настоящего времени работали на основе добровольных руководящих принципов, могут столкнуться со штрафами в размере от 7 тысяч долларов в день, если проигнорируют указания по кибербезопасности.

Операторы трубопроводов должны провести оценку кибербезопасности в течение 30 дней. Они должны выявить любые пробелы в системе защиты и предоставить план их устранения.

Напомним, 8 мая, компания Colonial Pipeline заявила, что попала под хакерскую атаку, поэтому вынуждена отключить часть своих систем. Причастной к кибератаке считают группу хакеров под названием "DarkSide".

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники писало, что для возобновления работы Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн долларов в криптовалюте. Однако сегодня американские СМИ рассказали, что размер выкупа хакерам якобы составлял 90 млн долларов.

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