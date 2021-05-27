Після атаки Colonial Pipeline в США операторів трубопроводів зобов'яжуть підвищити кіберзахист

У США зобов'яжуть операторів американських трубопроводів провести оцінку стійкості систем до кібератак і усунути виявлені прогалини. У разі невиконання вказівки Білого дому у відповідь на атаку Colonial Pipeline компаніям загрожують великі штрафи.

За даними видання, відповідна директива адміністрації транспортної безпеки буде видана в четвер, 27 травня. У документі також міститься вимога, що зобов'язує власників і операторів трубопроводів країни ставити до відома федеральний уряд про будь-які інциденти в кіберпросторі.

Крім цього, відповідно до директиви, у кожного оператора трубопроводу повинен бути доступний в будь-який час координатор з кіберзахисту. У його завдання буде входити взаємодія з владою в разі хакерської атаки, подібної до тієї, яка зупинила роботу Colonial Pipeline.

За словами джерела агентства, трубопровідні компанії, які до теперішнього часу працювали на основі добровільних керівних принципів, можуть зіткнутися зі штрафами в розмірі від 7 тисяч доларів на день, якщо проігнорують вказівки з кібербезпеки.

Оператори трубопроводів повинні провести оцінку кібербезпеки протягом 30 днів. Вони повинні виявити будь-які прогалини в системі захисту і надати план їх усунення.