Атака ЗСУ на "Іскандер" у Брянській області: ЗМІ дізналися втрати росіян

Атака на "Іскандер"

Як повідомили у Генштабі ЗСУ 5 червня, українські захисники завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ РФ поблизу міста Клинці в Брянській області.

Саме звідти підрозділ 26-ї ракетної бригади РФ планував запуск ракет по одному з населених пунктів України, ймовірно, по Києву.

Унаслідок злагодженої операції одна російська пускова установка здетонувала, ще дві - пошкоджено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.