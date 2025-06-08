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Атака ЗСУ на "Іскандер" у Брянській області: ЗМІ дізналися втрати росіян

Фото: ЗСУ під час удару по Брянській області ліквідували 8 росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сили оборони ліквідували вісьмох російських військових 5 червня під час удару по зосередженню підрозділу ракетних військ РФ у Брянській області. Тоді ЗСУ атакували комплекс "Іскандер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Astra.

За даними Astra, атака була здійснено рано зранку поблизу села Мартьянівка Брянської області. Сили оборони нібито вдарили кількома ракетами. 

Внаслідок удару нібито загинули вісім російських солдатів, ще п'ятеро отримали поранення.
 

 

Атака на "Іскандер"

Як повідомили у Генштабі ЗСУ 5 червня, українські захисники завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ РФ поблизу міста Клинці в Брянській області.

Саме звідти підрозділ 26-ї ракетної бригади РФ планував запуск ракет по одному з населених пунктів України, ймовірно, по Києву.

Унаслідок злагодженої операції одна російська пускова установка здетонувала, ще дві - пошкоджено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Збройні сили УкраїниБрянська областьВійна в УкраїніискандерыОкупантиРакетна атака