Атака ВСУ на "Искандер" в Брянской области: СМИ узнали потери россиян

Атака на "Искандер"

Как сообщили в Генштабе ВСУ 5 июня, украинские защитники нанесли ракетный удар по району сосредоточения подразделения ракетных войск РФ вблизи города Клинцы в Брянской области.

Именно оттуда подразделение 26-й ракетной бригады РФ планировало запуск ракет по одному из населенных пунктов Украины, вероятно, по Киеву.

В результате слаженной операции одна российская пусковая установка сдетонировала, еще две - повреждены.

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