Атака ВСУ на "Искандер" в Брянской области: СМИ узнали потери россиян

Силы обороны ликвидировали восьмерых российских военных 5 июня во время удара по сосредоточению подразделения ракетных войск РФ в Брянской области. Тогда ВСУ атаковали комплекс "Искандер".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Astra.
По данным Astra, атака была осуществлена рано утром вблизи села Мартьяновка Брянской области. Силы обороны якобы ударили несколькими ракетами.
В результате удара якобы погибли восемь российских солдат, еще пятеро получили ранения.
Как сообщили в Генштабе ВСУ 5 июня, украинские защитники нанесли ракетный удар по району сосредоточения подразделения ракетных войск РФ вблизи города Клинцы в Брянской области.
Именно оттуда подразделение 26-й ракетной бригады РФ планировало запуск ракет по одному из населенных пунктов Украины, вероятно, по Киеву.
В результате слаженной операции одна российская пусковая установка сдетонировала, еще две - повреждены.
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