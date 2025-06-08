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Атака ВСУ на "Искандер" в Брянской области: СМИ узнали потери россиян

Фото: ВСУ во время удара по Брянской области ликвидировали 8 россиян (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Силы обороны ликвидировали восьмерых российских военных 5 июня во время удара по сосредоточению подразделения ракетных войск РФ в Брянской области. Тогда ВСУ атаковали комплекс "Искандер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Astra.

По данным Astra, атака была осуществлена рано утром вблизи села Мартьяновка Брянской области. Силы обороны якобы ударили несколькими ракетами.

В результате удара якобы погибли восемь российских солдат, еще пятеро получили ранения.

 

Атака на "Искандер"

Как сообщили в Генштабе ВСУ 5 июня, украинские защитники нанесли ракетный удар по району сосредоточения подразделения ракетных войск РФ вблизи города Клинцы в Брянской области.

Именно оттуда подразделение 26-й ракетной бригады РФ планировало запуск ракет по одному из населенных пунктов Украины, вероятно, по Киеву.

В результате слаженной операции одна российская пусковая установка сдетонировала, еще две - повреждены.

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Вооруженные силы УкраиныБрянская областьВойна в УкраинеискандерыОккупантыРакетная атака