Атака закінчилась, як і атакувальники. В Бахмуті прикордонники відбили ворожий штурм

В Бахмуті ворожі штурмовики намагались захопити позицію наших прикордонників. Атака закінчилась, як й атакувальники.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.
"Штурмовики наблизилася до прикордонних позицій та намагалися їх захопити. Від наших бійців на противника чекав позиційний бій, в якому частину окупантів знешкоджено, а вогонь прикордонників ще наздоганяв тих, що вціліли", - пише пресслужба.
Під час ворожого штурму наші воїни ліквідували 3 окупантів й поранили ще 4.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора 19 квітня, наші воїни відбили три атаки російських окупантів у Бахмуті. Прикордонники знешкоджували загарбників з гранатометів та стрілецької зброї.
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