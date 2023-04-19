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Атака закінчилась, як і атакувальники. В Бахмуті прикордонники відбили ворожий штурм

Фото: в Бахмуті прикордонники відбили ворожий штурм (facebook.com/MinistryofDefenceUA)
Автор: Сергій Пишкін

В Бахмуті ворожі штурмовики намагались захопити позицію наших прикордонників. Атака закінчилась, як й атакувальники.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"Штурмовики наблизилася до прикордонних позицій та намагалися їх захопити. Від наших бійців на противника чекав позиційний бій, в якому частину окупантів знешкоджено, а вогонь прикордонників ще наздоганяв тих, що вціліли", - пише пресслужба.

Під час ворожого штурму наші воїни ліквідували 3 окупантів й поранили ще 4.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора 19 квітня, наші воїни відбили три атаки російських окупантів у Бахмуті. Прикордонники знешкоджували загарбників з гранатометів та стрілецької зброї.

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