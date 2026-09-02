Атака на український літак у Лейпцигу: двоє підозрюваних пов'язані з Росією

Зв'язок підозрюваних з РФ

Чоловік російського походження з латвійським паспортом та чоловік з Білорусі з паспортом РФ брали участь у плануванні атаки на початку серпня, пише видання.

Міністр внутрішніх справ Александр Добріндт заявив, що спроба нападу була професійно спланована та здійснена з "високим ступенем технічної експертизи та значними організаційними зусиллями".

"Отримані наразі висновки вказують на причетних осіб, які діяли від імені російських державних органів", - сказав Добріндт, називаючи їх "агентами низького рівня".

Прокуратура Німеччини розслідує справу двох підозрюваних, один з яких має зв'язки з розвідкою РФ. Це громадянин Латвії російського походження.

Ймовірно, він в'їхав до ФРН наприкінці липня через берлінський аеропорт BER, а потім поїхав до Лейпцига на орендованому автомобілі. За два дні до невдалої атаки дрона підозрюваний знову покинув Німеччину.

На місці злочину слідчі також виявили сліди ДНК, які привели їх до другого підозрюваного. Той в'їхав до країни за італійською туристичною візою, має паспорти Білорусі та Росії.

Деталі справи

Слідчі скептично ставляться до того, чи можна притягнути підозрюваних до відповідальності.

Тим часом експерти Федерального управління кримінальної поліції припускають, що зловмисники планували використати під час атаки більше дронів, ніж вважалося раніше.

Було знайдено три пристрої, цілі або по частинах.

Що каже Москва

Росія заперечує будь-яку відповідальність.

У заяві російського посольства в Берліні інцидент цинично назвали "поспіхом спланованою провокацією".