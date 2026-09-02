Атака на украинский самолет в Лейпциге: двое подозреваемых связаны с Россией

Связь подозреваемых с РФ

Мужчина российского происхождения с латвийским паспортом и мужчина из Беларуси с паспортом РФ участвовали в планировании атаки в начале августа, пишет издание.

Министр внутренних дел Александр Добриндт заявил, что попытка нападения была профессионально спланирована и предпринята с "высокой степенью технической экспертизы и значительными организационными усилиями".

"Полученные выводы указывают на причастных лиц, действовавших от имени российских государственных органов", - сказал Добриндт, называя их "агентами низкого уровня".

Прокуратура Германии расследует дело двух подозреваемых, один из которых имеет связи с разведкой РФ. Это гражданин Латвии российского происхождения.

Вероятно, он въехал в ФРГ в конце июля через берлинский аэропорт BER, а затем отправился в Лейпциг на арендованном автомобиле. За два дня до неудачной атаки дрона подозреваемый снова покинул Германию .

На месте преступления следователи также обнаружили следы ДНК, которые привели их ко второму подозреваемому. Тот въехал в страну по итальянской туристической визе, имеет паспорта Беларуси и России.

Детали дела

Следователи скептически относятся к тому, можно ли привлечь подозреваемых к ответственности.

Между тем, эксперты Федерального управления криминальной полиции предполагают, что злоумышленники планировали использовать во время атаки больше дронов, чем считалось ранее.

Были найдены три устройства, целые или по частям.

Что говорит Москва

Россия отрицает всякую ответственность.

В заявлении российского посольства в Берлине инцидент цинично назвали "спешно спланированной провокацией".