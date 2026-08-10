Атака на український Ан-124 у Лейпцигу: на дроні виявили слід ДНК

На дроні з вибухівкою, що атакував український вантажний літак у німецькому аеропорту Лейпциг/Галле, виявили слід ДНК, який раніше зафіксований у Литві. Його власника поки що не встановили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Die Zeit.
За даними Die Zeit, біологічний матеріал на безпілотнику співпав із ДНК, яку раніше вже реєстрували у Литві.
Проте видання не уточнює, за яких обставин цей слід було виявлено там і чи вдалося встановити конкретну людину.
На даний момент немає підтверджень, що знахідка дозволила слідству встановити виконавців чи замовників атаки.
Die Zeit також повідомляє, що українські літаки в аеропорту Лейпцига на момент інциденту не перевозили боєприпаси.
Ці дані розходяться з попередніми публікаціями WDR, NDR і Süddeutsche Zeitung. Вони з посиланням на конфіденційний поліцейський документ стверджували, що один із Ан-124 був завантажений боєприпасами.
За інформацією Die Zeit, Міністерство внутрішніх справ Німеччини у непублічному порядку спростувало ці відомості.
Раніше Die Zeit писала, що безпілотник із вибухівкою врізався в крило українського Ан-124, проте пристрій не здетонував.
Згодом вибухівку виявили на деякій відстані від самого дрону. Не виключається, що вона відокремилася під час зіткнення з літаком.
За даними видання, йшлося не про серійний комерційний дрон, а про спеціально виготовлений апарат складної конструкції.
Його не змогли виявити звичайні системи радіолокаційного контролю безпілотників. На борту була вибухівка Semtex.
Нагадуємо, що інцидент в аеропорту Лейпциг/Галле отримав додаткові деталі: FPV-дрон із вибуховим пристроєм зіткнувся з українським Ан-124 "Руслан", причому удар припав у район крила, де розташовані паливні баки. Вибуху не сталося, проте обставини того, що сталося, стали предметом розслідування.