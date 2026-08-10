Атака на украинский Ан-124 в Лейпциге: на дроне обнаружили след ДНК

Что нашли на дроне

По данным Die Zeit, биологический материал на беспилотнике совпал с ДНК, которую ранее уже регистрировали в Литве.

Однако издание не уточняет, при каких обстоятельствах этот след был обнаружен там и удалось ли установить конкретного человека.

На данный момент нет подтверждений, что находка позволила следствию установить исполнителей или заказчиков атаки.

Украинские самолеты были пустыми

Die Zeit также сообщает, что украинские самолеты в аэропорту Лейпцига на момент инцидента не перевозили боеприпасы.

Эти данные расходятся с более ранними публикациями WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung. Они со ссылкой на конфиденциальный полицейский документ утверждали, что один из Ан-124 был загружен боеприпасами.

По информации Die Zeit, Министерство внутренних дел Германии в непубличном порядке опровергло эти сведения.

Дрон оказался специальной разработкой

Ранее Die Zeit писала, что беспилотник со взрывчаткой врезался в крыло украинского Ан-124, однако устройство не сдетонировало.

Позже взрывчатку обнаружили на некотором расстоянии от самого дрона. Не исключается, что она отделилась при столкновении с самолетом.

По данным издания, речь шла не о серийном коммерческом дроне, а о специально изготовленном аппарате сложной конструкции.

Его не смогли обнаружить обычные системы радиолокационного контроля беспилотников. На борту находилась взрывчатка Semtex.