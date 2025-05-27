Українські партизани паралізували рух військових ешелонів у РФ
Українські партизани зірвали графік постачання озброєнь для угруповання російських військ у Курській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
Зазначається, що партизани вивели з ладу релейну шафу на залізничному полотні у передмісті Ясногорськ в Тульській області (РФ). Колія веде у напрямку Курської області, де зосереджено угруповання російських окупантів.
"Ця акція ретельно спланована: пошкоджена релейна шафа забезпечує зв'язок і управління стрілочними переводами на критично важливій ділянці колії. Без своєчасної подачі живлення, автоматизовані системи не можуть перенаправляти потяги, через що рух вантажних поїздів зазнає серйозних затримок", - йдеться у повідомленні.
В "АТЕШ" зазначили, що головна мета атаки - сповільнити постачання озброєння і військової техніки до передового рубежу.
"Кожна відкладена цистерна з паливом, кожен зірваний ешелон із боєприпасами, безпосередньо впливає на боєздатність і постачання російських військ. Усе це затягує перекидання резервів і ускладнює організацію нових наступальних операцій", - зазначили в русі.
Партизани також оприлюднили фото- та відеозвіт диверсії.
Активність українських партизан
Українські партизани ведуть активну тилову боротьбу з армією російського агресора на тимчасово окупованих територіях України та на теренах Росії.
Днями агенти руху "АТЕШ" з'ясували, що російські загарбники активно готуються до масованого удару дронами по Криму.
Також партизани влаштували диверсію в тилу окупантів на тимчасово окупованій території Херсонської області.
Раніше агенти "АТЕШ" провели розвідку на важливому оборонному заводі у Санкт-Петербурзі.
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