Українські партизани паралізували рух військових ешелонів у РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Зазначається, що партизани вивели з ладу релейну шафу на залізничному полотні у передмісті Ясногорськ в Тульській області (РФ). Колія веде у напрямку Курської області, де зосереджено угруповання російських окупантів.

"Ця акція ретельно спланована: пошкоджена релейна шафа забезпечує зв'язок і управління стрілочними переводами на критично важливій ділянці колії. Без своєчасної подачі живлення, автоматизовані системи не можуть перенаправляти потяги, через що рух вантажних поїздів зазнає серйозних затримок", - йдеться у повідомленні.

В "АТЕШ" зазначили, що головна мета атаки - сповільнити постачання озброєння і військової техніки до передового рубежу.

"Кожна відкладена цистерна з паливом, кожен зірваний ешелон із боєприпасами, безпосередньо впливає на боєздатність і постачання російських військ. Усе це затягує перекидання резервів і ускладнює організацію нових наступальних операцій", - зазначили в русі.

Партизани також оприлюднили фото- та відеозвіт диверсії.