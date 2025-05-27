Украинские партизаны парализовали движение военных эшелонов в РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Отмечается, что партизаны вывели из строя релейный шкаф на железнодорожном полотне в пригороде Ясногорска в Тульской области (РФ). Колея ведет в направлении Курской области, где сосредоточена группировка российских оккупантов.

"Эта акция тщательно спланирована: поврежденный релейный шкаф обеспечивает связь и управление стрелочными переводами на критически важном участке пути. Без своевременной подачи питания, автоматизированные системы не могут перенаправлять поезда, из-за чего движение грузовых поездов испытывает серьезные задержки", - отмечается в сообщении.

В "АТЕШ" добавили, что главная цель атаки - замедлить поставки вооружения и военной техники к передовому рубежу.

"Каждая отложенная цистерна с топливом, каждый сорванный эшелон с боеприпасами, прямо влияет на боеспособность и снабжение российских войск. Все это затягивает переброску резервов и затрудняет организацию новых наступательных операций", - отметили в движении.

Партизаны также обнародовали фото- и видеоотчет диверсии.