Атака США или Саудовской Аравии спровоцирует войну, - МИД Ирана

Министр иностранных дел (МИД) Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил, что удар со стороны США или Саудовской Аравии приведет к войне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что глава МИД прокоментировал последствия военного удара США или Саудовской Аравии по Ирану, это может привести к "полномасштабной войне".

"Я делаю очень серьезное заявление о защите нашей страны. Я делаю очень серьезное заявление о том, что мы не хотим вступать в военную конфронтацию", - сказал Зариф.

Он добавив, что военный ответ приведет к множеству жертв.

По словам главы МИД Ирана, Тегеран надеется избежать конфликта и готов к переговорам со своими региональными соперниками Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Однако он исключил переговоры с США, пока Вашингтон не отменит все антииранские санкции, как было задекларировано в рамках ядерной сделки 2015 года.

Отметим, что глава МИД Ирана снова опроверг обвинения США и Саудовской Аравии в причастности Тегерана к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

По словам Зарифа, йеменские повстанцы, поддерживаемые Ираном, которые взяли на себя ответственность за нападение, наращивают свой военный потенциал и способны провести сложную операцию.

Напомним, Иран отреагировал на обвинения в атаках на саудовские нефтяные объекты. Военный

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео назвал атаку на саудовские нефтяные объекты "военным актом". Также он заявил, что администрация Трампа будет использовать предстоящую встречу мировых лидеров на Генеральной Ассамблее ООН, чтобы сплотить поддержку действий против Ирана, который отрицает причастность к атакам.