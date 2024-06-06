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Атака "Шахедів": у Запоріжжі було чути вибух

Фото: у Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Запоріжжі цієї ночі, 6 червня, пролунав вибух. В цей час в області оголошена повітряна тривога через ворожу атаку із застосуванням ударних безпілотників типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Запоріжжя".

Вибух було чути у місті приблизно о 00:47.

Перед тим стало відомо про рух дронів-камікадзе противника у бік Запорізької області. Також був зафіксований ворожих безпілотник над самим облцентром.

Так, у командуванні Повітряних сил ЗСУ за кілька хвилин до вибуху, що було чути у Запоріжжі, повідомляли про відповідну загрозу.

"Запоріжжя - в районі міста ворожий БпЛА - залишайтеся в укриттях!" - йшлося в оголошенні військових о 00:41.

Нічна повітряна атака

Нагадаємо, для повітряних ударів по містах та селищах в Україні російські загарбники застосовують ударні безпілотники типу "Шахед" майже щодня. Цього разу ворог запустив дрони-камікадзе для чергової атаки пізно ввечері, 5 червня. 

В Повітряних силах інформували, що російські окупанти запустили такі ударні дрони з півдня. В низці областей України була оголошена повітряна тривога. Пізніше сигнали залунали і в центральних регіонах та на сході.

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ЗапоріжжяВибухАтака дронів