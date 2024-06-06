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Атака "Шахедов": в Запорожье был слышен взрыв

Фото: в Запорожье раздался взрыв во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Запорожье этой ночью, 6 июня, раздался взрыв. В это время в области объявлена воздушная тревога из-за вражеской атаки с применением ударных беспилотников типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Запоріжжя".

Взрыв был слышен в городе примерно в 00:47.

Перед этим стало известно о движении дронов-камикадзе противника в сторону Запорожской области. Также был зафиксирован вражеский беспилотник над самим облцентром.

Так, в командовании Воздушных сил ВСУ за несколько минут до взрыва, который был слышен в Запорожье, сообщали о соответствующей угрозе.

"Запорожье - в районе города враждебный БпЛА - оставайтесь в укрытиях!" - говорилось в объявлении военных в 00:41.

Ночная воздушная атака

Напомним, для воздушных ударов по городам и селам в Украине российские захватчики применяют ударные беспилотники типа "Шахед" почти ежедневно. В этот раз враг запустил дроны-камикадзе для очередной атаки поздно вечером, 5 июня.

В Воздушных силах информировали, что российские оккупанты запустили такие ударные дроны с юга. В ряде областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога. Позже сигналы раздались и в центральных регионах и на востоке.

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ЗапорожьеВзрывАтака дронов