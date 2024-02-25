Атака "Шахедів" по Україні: у Повітряних силах розповіли про напрямки
В Україні зафіксовано атаку "Шахедів". У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Повітряних сил.
Повітряні сили повідомили про політ "Шахедів" із Дніпропетровської області курсом на Запоріжжя.
"Увага! "Шахеди" з Дніпропетровської області курсом на Запоріжжя", - повідомили у Повітряних силах.
Моніторингові канали підтвердили загрозу для двох областей України.
"Пара нових мопедів залетіла. Загроза для Запорізької, Дніпропетровської області", - повідомляють на моніторингових каналах.
Наразі тривога оголошена у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.
Фото: скріншот карти повітряних тривог (alerts.in.ua)
Атака "Шахедів" по Україні
Раніше ми писали, що вночі 24 лютого на півдні України захисники зафіксували дрони. Сили ППО збили 12 дронів-камікадзе типу "Шахед".
До речі, увечері 23 лютого росіяни вдарили дроном по житловому будинку в Одесі. Є постраждалі.
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