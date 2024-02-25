Атака "Шахедів" по Україні: у Повітряних силах розповіли про напрямки

В Україні зафіксовано атаку "Шахедів". У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Повітряних сил.

Повітряні сили повідомили про політ "Шахедів" із Дніпропетровської області курсом на Запоріжжя.

"Увага! "Шахеди" з Дніпропетровської області курсом на Запоріжжя", - повідомили у Повітряних силах.

Моніторингові канали підтвердили загрозу для двох областей України.

"Пара нових мопедів залетіла. Загроза для Запорізької, Дніпропетровської області", - повідомляють на моніторингових каналах.

Наразі тривога оголошена у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Фото: скріншот карти повітряних тривог (alerts.in.ua)

Атака "Шахедів" по Україні

Раніше ми писали, що вночі 24 лютого на півдні України захисники зафіксували дрони. Сили ППО збили 12 дронів-камікадзе типу "Шахед".

До речі, увечері 23 лютого росіяни вдарили дроном по житловому будинку в Одесі. Є постраждалі.