Атака "Шахедов" по Украине: в Воздушных силах рассказали об направлениях
Фото: Украину атакуют "Шахеды" (GettyImages)
В Украине зафиксирована атака "Шахедов". В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил.
Воздушные силы сообщили об полете "Шахедов" с Днепропетровской области курсом на Запорожье.
"Внимание! "Шахеды" с Днепропетровской области курсом на Запорожье", - сообщили в Воздушных силах.
Мониторинговые каналы подтвердили угрозу для двух областей Украины.
"Пара новых мопедов залетела. Угроза для Запорожской, Днепропетровской области", - сообщают на мониторинговых каналах.
В данный момент карта воздушных тревог выглядит так:
Фото: скриншот карты воздушных тревог (alerts.in.ua)
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