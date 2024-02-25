Атака "Шахедов" по Украине: в Воздушных силах рассказали об направлениях

В Украине зафиксирована атака "Шахедов". В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил.

Воздушные силы сообщили об полете "Шахедов" с Днепропетровской области курсом на Запорожье. "Внимание! "Шахеды" с Днепропетровской области курсом на Запорожье", - сообщили в Воздушных силах. Мониторинговые каналы подтвердили угрозу для двух областей Украины. "Пара новых мопедов залетела. Угроза для Запорожской, Днепропетровской области", - сообщают на мониторинговых каналах. В данный момент карта воздушных тревог выглядит так: Фото: скриншот карты воздушных тревог (alerts.in.ua)