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Атака "Шахедов" по Украине: в Воздушных силах рассказали об направлениях

Воскресенье 25 февраля 2024 00:08
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Атака "Шахедов" по Украине: в Воздушных силах рассказали об направлениях Фото: Украину атакуют "Шахеды" (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Украине зафиксирована атака "Шахедов". В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил.

Воздушные силы сообщили об полете "Шахедов" с Днепропетровской области курсом на Запорожье.

"Внимание! "Шахеды" с Днепропетровской области курсом на Запорожье", - сообщили в Воздушных силах.

Мониторинговые каналы подтвердили угрозу для двух областей Украины.

"Пара новых мопедов залетела. Угроза для Запорожской, Днепропетровской области", - сообщают на мониторинговых каналах.

В данный момент карта воздушных тревог выглядит так:

Атака &quot;Шахедов&quot; по Украине: в Воздушных силах рассказали об направленияхФото: скриншот карты воздушных тревог (alerts.in.ua)

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