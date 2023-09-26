Атака "Шахедів" на порти, пункт пропуску та ракетні удари: наслідки нічного обстрілу України

Одеська область

Протягом двох годин російські війська атакували ударними безпілотниками Одеську область. Більшість дронів збита. Однак в Ізмаїльському районі є влучання у припортову інфраструктуру, повідомили в Одеській ОВА.

Фото: ворог знов тероризував Подунав'я Одещини (t.me/odeskaODA)

Крім того, атака "Шахедів" була спрямована на прикордонну інфраструктуру. Внаслідок влучання там є загоряння автотранспорту в зоні очікування на пункті міжнародному пропуску.

Є інформація про двох постраждалих водіїв, яким надана медична допомога.

Також був дуже серйозний ризик для пасажирів автобуса, який готувався до перетину кордону. Також пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, 6 фур зайнялися. Вогнеборці ліквідували пожежі.

Згодом речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк уточнила, що мова йде про пункт пропуску Орлівка-Ісакча між Україною та Румунією на Одещині.

Також вона спростувала поширену у соцмережах інформацію про те, що дрони нібито перетнули територію Румунії.



"В нас немає заяви від суміжної держави про те, що такі факти були. Ми також не фіксували нічого подібного", - зауважила Гуменюк.

ДПСУ підтверджує призупинення роботу пункту пропуску

В Держприкордонслужбі заявили, що тимчасово призупинено роботу поромного пункту пропуску "Орлівка" в Одеській області.

Зараз там відбуваються заходи зі стабілізації функціонування після нічної атаки ворога. Прикордонники наразі просять обирати інші шляхи до Румунії.

Атаку "Шахедів" по Одещині зняли з румунського берега

Як передає місцевий телеканал Digi24, за прильотом одного з Shahed спостерігали люди на румунському боці переправи.

На кадрах, знятих із митниці Ісакча, можна побачити величезне полум'я від вибухів. Той, хто зняв відео, кричить своїм колегам на баржі, щоб вони якнайшвидше покинули порт.

Місцеві жителі Ісакча кажуть, що вночі вони "чули гучні звуки та бачили п'ять-шість дронів".

Миколаївська область

Хоча атака окупантів була сфокусована переважно на Одеській області, в Миколаївській області сили ППО теж "відпрацювали досить потужно", проте від падіння уламків загорілося сільськогосподарське підприємство.

Фото: наслідки атаки росіян на Миколаївську область (t.me/dsns_telegram)

За даними ДСНС, на території Березнегуватської територіальної громади Баштанського району в результаті падіння уламків збитого БПЛА сталось займання на території агропідприємства. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 700 кв.м.

Попередньо, жертв та постраждалих в результаті обстрілів немає.

Зауважимо, що увечері 25 вересня росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву. На околиці міста ворог поцілив в об'єкт інфраструктури, в результаті чого спалахнула суха трава та чагарники.

Також внаслідок обстрілу інфраструктури в Миколаївській області тимчасово обмежено рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном

Пасажирів поїзда 218 до Херсона буде доставлено шатловими автобусами, організованими у співпраці з Миколаївською та Херсонською військовими адміністраціями. Такий же трансфер очікує на пасажирів на дільниці Херсон-Миколаїв, попередили в "Укрзалізниці".

Херсонська область

Прифронтові території Херсонської області також потерпали від атак ворога. Війська РФ застосували тактичну авіацію та спрямували керовані авіабомби на населені пункти.

За даними Херсонської ОВА, весь минулий вечір та сьогоднішнім ранком російські війська обстрілювали Херсон та села Киселівка й Ольгівка.

Наразі відомо мінімум про 5 поранених.

Черкаська область

Тривожним початок доби видався й для Черкаської області. Так, вночі окупаційні війська атакували область дронами "Шахедам".

Силами ППО збито чотири повітряні цілі противника. Однак є і влучання в інфраструктурний об’єкт. Попередньо без потерпілих. Наразі триває ліквідація наслідків.

Кривий Ріг

Ранок почався із вибуху в Кривому Розі Дніпропетровської області. "Приліт" стався по одному з підприємств міста. За попередніми даними місцевої влади, росіяни вдарили балістичним озброєнням (Іскандер-М).

Очільник Криворізької РВА Євген Ситниченко уточнив, що постраждалих та руйнувань немає.

"Сьогодні рашисти вдарили по території Криворізького району. А саме в межах міста було влучання. Одне з підприємств. Дякувати богу, ніхто не постраждав. Руйнувань ніяких немає. Туди вже виїхали служби ДСНС. Все ліквідовано", - сказав він в ефірі телемарафону.

Крім того, під ударом вночі традиційно була Нікопольщина. Ворог бив з важкої артилерії. Під удар потрапили районний центр, Мирівська та Червоногригорівська громади.

Пошкоджені 3 приватні будинки та 2 господарські споруди. Побиті 40 сонячних панелей. Понівечена будівля, що не експлуатувалася, та лінії електропередач. Люди не постраждали.

Чим атакували росіяни

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі окупанти атакували ударними БПЛА типу "Шахед". Всього було випущено 38 дронів з південно-східного напрямку.

Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося знищити 26 ударних безпілотників.

За словами Гуменюк, 10 "Шахедів" було збито над Одещиною, 3 - над Херсонщиною, 6 - над Миколаївщиною, 3 - над Кіровоградщиною.

Своєю чергою речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що окрім дронів було зафіксовано й "Іскандери" (крилаті ракети) й Х-59, яких було кілька.

Також ворог активно використовував розвідувальні безпілотники для коригування вогню.

"Цієї ночі 38 БПЛА одразу були запущені з обох напрямків. Це мис Чауда - Крим та Приморсько-Ахтарськ - РФ. Ці дрони полетіли в різних напрямках, але все одно кожен дрон має окремий маршрут, який програмується операторами перед завданням цього удару", - розповів Ігнат.

Він пояснив, що не вдалося досягти такого стовідсотково результату як напередодні. Оскільки дрони-камікадзе стійкі до радіоелектронної боротьби. І відповідно теж важка ціль для засобів ППО.

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