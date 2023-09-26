Атака "Шахедов" на порты, пункт пропуска и ракетные удары: последствия ночного обстрела Украины

Одесская область

В течение двух часов российские войска атаковали ударными беспилотниками Одесскую область. Большинство дронов сбито. Однако в Измаильском районе есть попадание в припортовую инфраструктуру, сообщили в Одесской ОВА.

Фото: враг снова терроризировал Подунавье Одеской области (t.me/odeskaODA)

Кроме того, атака "Шахедов" была направлена на пограничную инфраструктуру. В результате попадания там загорелся автотранспорт в зоне ожидания на пункте международного пропуска.

Есть информация о двух пострадавших водителях, им оказана медицинская помощь.

Также был очень серьезный риск для пассажиров автобуса, готовившегося к пересечению границы. Также повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись. Пожары ликвидировали.

Впоследствии спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк уточнила, что речь идет о пункте пропуска Орловка-Исакча между Украиной и Румынией в Одесской области.

Также она опровергла распространенную в соцсетях информацию о том, что дроны якобы пересекли территорию Румынии.



"У нас нет заявления от сопредельного государства о том, что такие факты были. Мы также не фиксировали ничего подобного", - отметила Гуменюк.

ГПСУ подтверждает приостановку работы пункта пропуска

В Госпогранслужбе заявили, что временно приостановлена работа паромного пункта пропуска "Орловка" в Одесской области.

Сейчас там проходят мероприятия по стабилизации функционирования после ночной атаки врага. Пограничники просят выбирать другие пути в Румынию.

Атаку "Шахедов" по Одеской области сняли с румынского берега

Как передает местный телеканал Digi24, за прилетом одного из Shahed наблюдали люди на румынской стороне переправы.

На кадрах, снятых с таможни Исакча, можно увидеть огромное пламя взрывов. Снявший видео кричит своим коллегам на барже, чтобы они как можно быстрее покинули порт.

Местные жители Исакча говорят, что ночью они "слышали громкие звуки и видели пять-шесть дронов".

Николаевская область

Хотя атака оккупантов была сфокусирована преимущественно на Одесской области, в Николаевской области силы ПВО тоже "отработали достаточно мощно", однако от падения обломков загорелось сельскохозяйственное предприятие.

Фото: последствия атаки россиян на Николаевскую область (t.me/dsns_telegram)

По данным ГСЧС, на территории Березнеговатской территориальной общины Баштанского района в результате падения обломков сбитого БПЛА произошло возгорание на территории агропредприятия. Спасатели ликвидировали пожар на площади 700 кв.

Предварительно жертв и пострадавших в результате обстрелов нет.

Отметим, что вечером 25 сентября россияне нанесли ракетный удар по Николаеву. На окраине города враг попал в объект инфраструктуры, в результате чего вспыхнула сухая трава и кустарники.

Также в результате обстрела инфраструктуры в Николаевской области временно ограничено движение поездов между Николаевом и Херсоном

Пассажиры поезда 218 в Херсон будут доставлены шаттловыми автобусами, организованными в сотрудничестве с Николаевской и Херсонской военными администрациями. Такой же трансфер ожидает пассажиров на участке Херсон-Николаев, предупредили в "Укрзализныце".

Херсонская область

Прифронтовые территории Херсонской области также подвергались атакам врага. Войска РФ применили тактическую авиацию и направили управляемые авиабомбы на населенные пункты.

По данным Херсонской ОВА, весь минувший вечер и утром российские войска обстреливали Херсон и села Киселевка и Ольговка.

Сейчас известно минимум о 5 раненых.

Черкасская область

Тревожным начало суток выдалось и для Черкасской области. Так, ночью оккупационные войска атаковали область дронами "Шахедам".

Силами ПВО сбиты четыре воздушных цели противника. Однако есть и попадание в инфраструктурный объект. Предварительно без пострадавших. В настоящее время идет ликвидация последствий.

Кривой Рог

Утро началось с взрыва в Кривом Роге Днепропетровской области. "Прилет" произошел по одному из предприятий города. По предварительным данным местных властей, россияне ударили баллистическим вооружением (Искандер-М).

Глава Криворожской РВА Евгений Ситниченко уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

"Сегодня рашисты ударили по территории Криворожского района. А именно в черте города было попадание. Одно из предприятий. Слава богу, никто не пострадал. Разрушений никаких нет. Туда уже выехали службы ГСЧС. Все ликвидировано", - сказал он в эфире телемарафона.

Кроме того, под ударом ночью традиционно находилась Никопольщина. Враг бил из тяжелой артиллерии. Под удар попали районный центр, Мировская и Красногригорьевская общины.

Повреждены 3 частных дома и 2 хозяйственные постройки. Разбиты 40 солнечных панелей. Повреждено не эксплуатируемое здание и линии электропередач. Люди не пострадали.

Чем атаковали россияне

По данным Воздушных сил ВСУ, ночью оккупанты атаковали ударными БПЛА типа "Шахед". Всего было выпущено 38 дронов с юго-восточного направления.

Силами и средствами противовоздушной обороны удалось уничтожить 26 ударных беспилотников.

По словам Гуменюк, 10 "Шахедов" были сбиты над Одеской областю, 3 - над Херсонскойй, 6 - над Николаевской, 3 - над Кировоградской.

В свою очередь спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что кроме дронов были зафиксированы и "Искандеры" (крылатые ракеты) и Х-59, которых было несколько.

Также враг активно использовал разведывательные беспилотники для корректировки огня.

"Этой ночью 38 БПЛА сразу были запущены по обоим направлениям. Это мыс Чауда - Крым и Приморско-Ахтарск - РФ. Эти дроны полетели в разных направлениях, но все равно каждый дрон имеет отдельный маршрут, программируемый операторами перед нанесением этого удара", - рассказал Игнат.

Он пояснил, что не удалось добиться такого стопроцентного результата как накануне. Поскольку дроны-камикадзе устойчивы к радиоэлектронной борьбе. И соответственно тоже трудная цель для средств ПВО.

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