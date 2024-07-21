Атака "Шахедів": на підступах до Києва збили усі російські безпілотники

Чиновник уточнив, що БПЛА противника були ліквідовані оборонцями українського неба на підступах до Києва.

"Сьогодні знов певна кількість БпЛА противника прямували на Київ, але усі вони були знищені силами та засобами ППО на підступах" - йдеться в заяві керівника адміністрації у його Telegram.

Він додав, що інформація про тип та кількість безпілотників окупантів з'явиться пізніше у звітах Повітряних Сил ЗСУ.

За словами Попка, даних щодо руйнувань та потерпілих внаслідок ворожої повітряної атаки у Києві немає.

Також в КМВА зауважили, що за останні 2 тижні "це вже щонайменше пʼята поспіль реальна спроба ворога атакувати столицю дронами".

Нічна атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що російські загарбники цієї ночі, 21 липня, знову запустили кілька груп ударних безпілотників по території України для чергової повітряної атаки. Тривога була оголошена у низці областей.

Пізніше в Чернігові було чути вибух на тлі повідомлень військових про фіксацію "Шахедів" над містом. А в мережі писали про роботу ППО в регіоні.

Близько третьої ночі повітряна тривога також була оголошена у Києві. Місцева влада інформувала про роботу ППО в області та на підступах до столиці. А о 4:28 було оголошено відбій тривоги у місті Києві

Між тим станом на момент виходу публікації ворожі дрони-камікадзе досі фіксуються над Україною, зокрема у північних областях.