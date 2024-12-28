Атака "Шахедів": у Миколаєві було чути вибухи

В районі міста Миколаїв у ніч проти 28 грудня було чути вибухи. У бік обласного центру фіксувався рух ворожих ударних безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.
У Повітряних силах інформували про загрозу для Миколаївської області через дрони-камікадзе противника ще з вечора напередодні, 27 грудня.
Ближче до опівночі військові розповіли, що ворожі ударні безпілотники рухаються у бік регіону з півдня, та закликали мешканців Очакова Миколаївської області прямувати до укриттів.
Пізніше у Повітряних силах заявили про фіксацію руху ворожого дрона-камікадзе у напрямку Миколаєва з півдня.
Між тим миколаївські Telegram-канали писали про роботу ППО в Миколаївській області, та про перші збиття ворожих повітряних цілей.
Крім того, ближче до пів на першу ночі місцеві ЗМІ повідомили, що у Миколаєві було чути звуки вибухів.
Близько 01:25 у Миколаєві було чути повторні звуки вибухів.
Перед тим у Повітряних силах заявили, що група безпілотників противника фіксується південніше Миколаєва, і що дрони-камікадзе рухаються у напрямку міста. Військові знову закликали мешканців Миколаєва перебувати в укриттях.
Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 27 грудня росармія запустила в бік України ударні безпілотники для чергової повітряної атаки. Ворожі дрони заходили у повітряний простір країни з південного напрямку.
Нагадаємо також, минулої ночі війська РФ запустили по Україні понад 20 БПЛА. Тоді ППО ЗСУ збила 13 дронів, а ще 11 безпілотників ворога були локаційно втрачені.
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