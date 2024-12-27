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Росія вночі запустила дві ракети й більше 20 безпілотників: як відпрацювала ППО

П'ятниця 27 грудня 2024 09:23
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Росія вночі запустила дві ракети й більше 20 безпілотників: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: ППО вночі збила 13 дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 27 грудня ворог запустив дві ракети "Іскандер-М" й більше 20 безпілотників. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 13 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Згідно з даними Повітряних сил, ворог запустив проти України:

  • дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Воронезької та Курської областей;
  • 24 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й безпілотники інших типів із напрямків Орел, Брянськ та Міллерево.

До відбиття повітряної атаки були залучені:

  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи РЕБ;
  • мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 13 дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Також 11 дронів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Обстріли України

З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) регулярно здійснює удари по території України, застосовуючи широкий арсенал озброєння. Серед основних видів використовуваного озброєння - артилерійські установки, різноманітні ракети, авіаційні засоби ураження, а також безпілотники.

Зокрема протягом останнього місяця почастішали саме нічні атаки на Україну. Наприклад, у ніч на 26 грудня Росія застосувала 31 ударний дрон. Тоді ж ППО збила 20 з них й ще 11 були локаційно втрачені.

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