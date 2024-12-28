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Атака "Шахедов": в Николаеве были слышны взрывы

Николаев, Суббота 28 декабря 2024 00:39
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Атака "Шахедов": в Николаеве были слышны взрывы Фото: в Николаеве прогремели взрывы на фоне лроновой атаки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В районе города Николаев в ночь на 28 декабря были слышны взрывы. В сторону областного центра фиксировалось движение вражеских ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

В Воздушных силах информировали об угрозе для Николаевской области из-за дронов-камикадзе противника еще с вечера накануне, 27 декабря.

Ближе к полуночи военные рассказали, что вражеские ударные беспилотники движутся в сторону региона с юга, и призвали жителей Очакова Николаевской области направляться в укрытия.

Позже в Воздушных силах заявили о фиксации движения вражеского дрона-камикадзе в направлении Николаева с юга.

Атака &quot;Шахедов&quot;: в Николаеве были слышны взрывы

Между тем николаевские Telegram-каналы писали о работе ПВО в Николаевской области, и о первых сбитиях вражеских воздушных целей.

Атака &quot;Шахедов&quot;: в Николаеве были слышны взрывы

Кроме того, ближе к половине первого ночи местные СМИ сообщили, что в Николаеве были слышны звуки взрывов.

Атака &quot;Шахедов&quot;: в Николаеве были слышны взрывыАтака &quot;Шахедов&quot;: в Николаеве были слышны взрывы

Обновлено: повторные взрывы

Около 01:25 в Николаеве были слышны повторные звуки взрывов.

Перед этим в Воздушных силах заявили, что группа беспилотников противника фиксируется южнее Николаева, и что дроны-камикадзе двигаются в направлении города. Военные снова призвали жителей Николаева находиться в укрытиях.

Ночная атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что поздно вечером 27 декабря росармия запустила в сторону Украины ударные беспилотники для очередной воздушной атаки. Вражеские дроны заходили в воздушное пространство страны с южного направления.

Напомним также, минувшей ночью войска РФ запустили по Украине более 20 БПЛА. Тогда ПВО ВСУ сбила 13 дронов, а еще 11 беспилотников были локационно потеряны.

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Николаев ПВО Взрывы Атака дронов
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