Атака "Шахедів" на Кривий Ріг: є постраждалі

"Ураження об'єкта цивільної інфраструктури. Попередньо двоє поранених", - написав Вілкул.

Він уточнив, що на місці атаки працюють комунальні та рятувальні служби.

Штаб допомоги людям організовують у найближчій від місця атаки школі. Там видаватимуть будматеріали і прийматимуть заяви на матеріальну допомогу від міста.

Зі свого боку Лисак уточнив, що внаслідок удару по цивільній інфраструктурі виникла пожежа.

Оновлено 19:22

Вілкул уточнив, що відомо вже про трьох поранених.

"Один важкий - в операційній. Двоє - середньої тяжкості. Лікарі надають усю необхідну допомогу", - розповів він.