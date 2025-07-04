Атака "Шахедів" на Кривий Ріг: є постраждалі
Внаслідок російської атаки "Шахедів" на Кривий Ріг постраждали мирні жителі. Ціллю ворога став об'єкт цивільної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram і голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака в Telegram.
"Ураження об'єкта цивільної інфраструктури. Попередньо двоє поранених", - написав Вілкул.
Він уточнив, що на місці атаки працюють комунальні та рятувальні служби.
Штаб допомоги людям організовують у найближчій від місця атаки школі. Там видаватимуть будматеріали і прийматимуть заяви на матеріальну допомогу від міста.
Зі свого боку Лисак уточнив, що внаслідок удару по цивільній інфраструктурі виникла пожежа.
Оновлено 19:22
Вілкул уточнив, що відомо вже про трьох поранених.
"Один важкий - в операційній. Двоє - середньої тяжкості. Лікарі надають усю необхідну допомогу", - розповів він.
Удар по Кривому Рогу
Нагадаємо, сьогодні, 4 липня, ввечері російські окупанти атакували Кривий Ріг "Шахедами". У місті лунали вибухи.
Це вже не перша атака на Кривий Ріг за сьогодні. Зранку в місті пролунав потужний вибух.
Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна припустив, що для атаки на місто росіяни могли застосувати "Грім-1".
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