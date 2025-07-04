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Атака "Шахедів" на Кривий Ріг: є постраждалі

Кривий Ріг, П'ятниця 04 липня 2025 19:13
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Атака "Шахедів" на Кривий Ріг: є постраждалі Ілюстративне фото: у Кривому Розі був "приліт" "Шахеда" (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок російської атаки "Шахедів" на Кривий Ріг постраждали мирні жителі. Ціллю ворога став об'єкт цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram і голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака в Telegram.

"Ураження об'єкта цивільної інфраструктури. Попередньо двоє поранених", - написав Вілкул.

Він уточнив, що на місці атаки працюють комунальні та рятувальні служби.

Штаб допомоги людям організовують у найближчій від місця атаки школі. Там видаватимуть будматеріали і прийматимуть заяви на матеріальну допомогу від міста.

Зі свого боку Лисак уточнив, що внаслідок удару по цивільній інфраструктурі виникла пожежа.

Оновлено 19:22

Вілкул уточнив, що відомо вже про трьох поранених.

"Один важкий - в операційній. Двоє - середньої тяжкості. Лікарі надають усю необхідну допомогу", - розповів він.

Удар по Кривому Рогу

Нагадаємо, сьогодні, 4 липня, ввечері російські окупанти атакували Кривий Ріг "Шахедами". У місті лунали вибухи.

Це вже не перша атака на Кривий Ріг за сьогодні. Зранку в місті пролунав потужний вибух.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна припустив, що для атаки на місто росіяни могли застосувати "Грім-1".

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