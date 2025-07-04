Атака "Шахедов" на Кривой Рог: есть пострадавшие

В результате российской атаки "Шахедов" на Кривой Рог пострадали мирные жители. Целью врага стал объект гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram и главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака в Telegram .

"Поражение объекта гражданской инфраструктуры. Предварительно двое раненых", - написал Вилкул.

Он уточнил, что на месте атаки работают коммунальные и спасательные службы.

Штаб помощи людям организуют в ближайшей от места атаки школе. Там будут выдавать стройматериалы и принимать заявления на материальную помощь от города.

В свою очередь Лысак уточнил, что в результате удара по гражданской инфраструктуре возник пожар.

Обновлено 19:22

Вилкул уточнил, что известно уже о трех раненых.

"Один тяжелый - в операционной. Двое - средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - рассказал он.