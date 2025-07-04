Атака "Шахедов" на Кривой Рог: есть пострадавшие
В результате российской атаки "Шахедов" на Кривой Рог пострадали мирные жители. Целью врага стал объект гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram и главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака в Telegram.
"Поражение объекта гражданской инфраструктуры. Предварительно двое раненых", - написал Вилкул.
Он уточнил, что на месте атаки работают коммунальные и спасательные службы.
Штаб помощи людям организуют в ближайшей от места атаки школе. Там будут выдавать стройматериалы и принимать заявления на материальную помощь от города.
В свою очередь Лысак уточнил, что в результате удара по гражданской инфраструктуре возник пожар.
Обновлено 19:22
Вилкул уточнил, что известно уже о трех раненых.
"Один тяжелый - в операционной. Двое - средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - рассказал он.
Удар по Кривому Рогу
Напомним, сегодня, 4 июля, вечером российские оккупанты атаковали Кривой Рог "Шахедами". В городе звучали взрывы.
Это уже не первая атака на Кривой Рог за сегодня. Утром в городе прозвучал мощный взрыв.
Военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина допустил, что для атаки на город россияне могли применить "Гром-1".
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