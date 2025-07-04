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Атака "Шахедов" на Кривой Рог: есть пострадавшие

Кривой Рог, Пятница 04 июля 2025 19:13
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Атака "Шахедов" на Кривой Рог: есть пострадавшие Иллюстративное фото: в Кривом Роге был "прилет" "Шахеда" (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Иван Носальский

В результате российской атаки "Шахедов" на Кривой Рог пострадали мирные жители. Целью врага стал объект гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram и главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака в Telegram.

"Поражение объекта гражданской инфраструктуры. Предварительно двое раненых", - написал Вилкул.

Он уточнил, что на месте атаки работают коммунальные и спасательные службы.

Штаб помощи людям организуют в ближайшей от места атаки школе. Там будут выдавать стройматериалы и принимать заявления на материальную помощь от города.

В свою очередь Лысак уточнил, что в результате удара по гражданской инфраструктуре возник пожар.

Обновлено 19:22

Вилкул уточнил, что известно уже о трех раненых.

"Один тяжелый - в операционной. Двое - средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - рассказал он.

Удар по Кривому Рогу

Напомним, сегодня, 4 июля, вечером российские оккупанты атаковали Кривой Рог "Шахедами". В городе звучали взрывы.

Это уже не первая атака на Кривой Рог за сегодня. Утром в городе прозвучал мощный взрыв.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина допустил, что для атаки на город россияне могли применить "Гром-1".

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